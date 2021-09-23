القضاء يتلقى مطالب قوى تشرين بينها معالجة قضايا الموقوفين والمحكومين والمطلوبين

2021/09/23 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، عدداً من ممثلي قوى تشرين.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "زيدان أستقبل اليوم، عدداً من ممثلي قوى تشرين".وأضاف انه "استمع إلى وجهة نظرهم بخصوص مطالب القوى المكونة لملتقى تشرين ومعالجة قضايا الموقوفين والمحكومين والمطلوبين منهم للقضاء وسبل معالجتها وفق القانون".

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