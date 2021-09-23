2021/09/23 | 14:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإستغلاله المنصب الوظيفي وتجاهله القضاء..محكمة الكرادة توقف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية

افاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، بصدور قرار بإيقاف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد.

وقال المصدر، إن "محكمة الكرادة وفي خطوة ايجابية نحو محاربة الفساد والفاسدين والمتنفذين، اصدرت قراراً بإيقاف وسجن رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد".

واضاف، ان "القرار جاء لاستغلال العصاد المنصب الوظيفي وتزوير كتب دون سند قانوني اضافة الى شبهات فساد مالي واداري".

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