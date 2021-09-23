وكالة الطاقة الدولية تحث روسيا على تزويد أوروبا بمزيد من الغاز

2021/09/23 | 14:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت "وكالة الطاقة الدولية" روسيا الى زيادة امدادات الغاز الطبيعي الى أوروبا للمساعدة في التخفيف من حدة ارتفاع اسعار الطاقة.

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