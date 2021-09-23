بورتريه ذاتي لفريدا كاهلو قد يحقق رقمًا قياسيًا يفوق 30 مليون دولار

2021/09/23 | 14:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أنّ يكسر بورتريه ذاتي للرسامة الشهيرة فريدا كاهلو الأرقام القياسية المحقّقة سابقًا لفنان من أصول لاتينية، في مبيعات مزاد علني سيُقام في مدينة نيويورك الأمريكية، هذا العام.

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