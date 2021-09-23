هجمات ارهابية على مصفى بيجي.. إعترافات المنفّذين وعمليات التصدي لهم في 'خط أحمر'

2021/09/23 | 14:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحاول برنامج "خط أحمر" الذي تعرضه قناة السومرية على شاشتها من تقديم أحمد عباس، أن يسلط الضوء على الجرائم التي تحصل في المجتمع ولا سيما جرائم تنظيم داعش الإرهابي بهدف نشر التوعية بين الأفراد وحثّهم على الإبتعاد عن التنظيمات المتطرفة التي تسيطر على عقل الشخص وتجبره إرادياً أو لا إرادياً على اليام بالأفعال الجرمية.



كما ينقل خط أحمر اعترافات المجرمين الذين يعبرون عن ندمهم الكامل لارتكاب تلك الجرائم التي قضت على مستقبلهم وحريتهم بالكامل.

في الحلقة السابقة كان التركيز على الهجمات التي حصلت على مصفى بيجي من قبل داعش والعمليات الارهابية التي تم تنفيذها وكذلك عمليات اعدام لعناصر من القوى الأمنية.

في الفيديو الأول أدناه سنشاهد الهجوم على مصفى بيجي، تخطيط الخلية الداعشية لهذا الهجوم وعدد المشاركين به وكيف تمكنت القوى الأمنية من الإطاحة بهم.

ثم يتحدث أحد منفذي الهجوم عن السيطرات وهمية التي نصبتها العصابات الارهابية على طريق بيجي-كركوك.



فماذا كانت تفعل؟!

كما هجم ارهابيون من عدة جنسيات عشرات المرات على مصفى بيجي، كيف تم التصدي لهم؟ شاهدوا هذا الفيديو:

المزيد من الإعترافات والتفاصيل تشاهدونها في فيديو الحلقة كامل عبر النقر هنا.

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