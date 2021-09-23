2021/09/23 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني رست السفينة الأمريكية “USNS Choctaw County” في مرفأ بيروت، وذلك كجزء من تدريبات يجريها الأسطول الأمريكي، ووصفت بأنها “الأولى من نوعها في الأسطول الخامس”.وبحسب بيان وزعته السفارة الأمريكية في بيروت، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سفينة الأسطول الخامس الأمريكي ترسو بمرفأ بيروت المركز الخبري الوطني.

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