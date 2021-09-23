2021/09/23 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي

الدكتور فائق زيدان اليوم الخميس

الموافق 23/ 9/ 2021 عددا من ممثلي قوى تشرين.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى أن "القاضي فائق زيدان استمع إلى

وجهة نظرهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل عددا من (ممثلي قوى تشرين)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل عددا من (ممثلي قوى تشرين)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).