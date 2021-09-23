ضابط مرور وطالب حوزة وضرير عاطل.. شرائح المجتمع تجمعها خدمة ابي عبد الله (تقرير مصور)

2021/09/23 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباينت عناوينهم ووظائفهم وازيائهم

وتوحدت قلوبهم في حب الحسين سيد

الشهداء، يجمعهم هدف واحد هو رضا الله

ونيل الشفاعة بالخدمة الحسينية، لكل

منهم قصته منذ سنوات تتكرر، انهم عشاق

الحسين.

الزي الابيض

وقف ض

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