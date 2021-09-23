2021/09/23 | 14:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط أختام مزورة في ميناء أم قصر الشمالي.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "مستمرة في التصدي لجميع محاولات الغش والتلاعب والتزوير، حيث تم ضبط مجموعة من الأختام المزورة بأسم دوائر مهمة عاملة في المنافذ مخبأة داخل كرفان قديم ومتروك".

واوضح، ان "عملية الضبط تمت بناء على المعلومات الواردة من شعبة الاستخبارات والتراخيص في منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة".

واضاف، "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي لعرضها على قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب".

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