برهم صالح يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك

2021/09/23 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتوطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالتزامن مع تواجد الطرفين في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

واستقبل رئيس الجمهورية وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، في مقر إقامته في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس صالح.

وتناول الطرفان خلال لقائهما العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتفعيل التفاهمات المبرمة بين الجانبين في هذا الخصوص.

وقال صالح إن "العلاقات العراقية الإيرانية مهمة للبلدين وكل المنطقة"، مشيراً إلى "مساعي العراق من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان سلامها، وحرصه على أن يكون ساحةً لتلاقي مصالح شعوبها من أجل العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب والأوضاع الصحية وخطر التغير المناخي".

وشدّد صالح على أن استقرار العراق وأمنه وضمان سيادته عنصران لا غنى عنهما لاستقرار المنطقة.

من جانبه، أكد الوزير الإيراني دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، وتطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والاقتصادي والتجاري بين الطرفين، مشيداً بالجهود الدبلوماسية التي يقودها العراق من أجل تخفيف توترات المنطقة.

ووصل رئيس الجمهورية العراقي إلى نيويورك مساء الاثنين الماضي للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة بدورتها 76.

والقى صالح خلال مشاركته في الملتقى الدولي كلمة جمهورية العراق، والتقى بعدد من زعماء وقيادات دول العالم من بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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