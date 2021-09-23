الغزي ودرجال يناقشان مشروع “البطل الأولمبي”

2021/09/23 | 14:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الخميس، مشروع “البطل الأولمبي”.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ان “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي استقبل اليوم في مكتبه الرسمي، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، وممثلين عن اتحاد ألعاب القوى العراقي”، مبينة انه “جرى خلال اللقاء، مناقشة […]

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