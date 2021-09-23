الطائفية السياسية والوطنية العراقية - لطفي حاتم

2021/09/23 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم - مرت تشكيلة العراق الاجتماعية بتغيرات سياسية - اجتماعية كثيرة متلازمة ومعارضة سياسية لأنظمة الحكم الملكية منها والجمهورية السالكة لنهوج إرهابية – استبدادية.استنادا الى سياسة الإرهاب والديكتاتورية تبنت الأحزاب الوطنية المعارضة للنهوج الاستبدادية أساليباً نضالية متنوعة في كفاحها المناهض للديكتاتورية والإرهاب مرتكزة في كفاحها على تشكيلة اجتماعية وبنى طبقية متغيرة.- اعتمادا على تبدلات بنى الت ......





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