بالصور.. إحباط محاولة إدخال نحو ١٠٠ كغم من المخدرات للعراق

2021/09/23 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة، اللواء يحيى رسول، عن إحباط

محاولة إدخال نحو ١٠٠ كغم من المخدرات

إلى العراق.

وقال رسول في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بينما يحاول ضعاف النفوس

العب

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