المرور تعلن قطع جانب واحد لعدد من طرق سير الزائرين في بغداد

2021/09/23 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الخميس، عن خطتها المرورية الخاصة

بالطرق التي يسلكها الزائرون المتوجهون

نحو كربلاء المقدسة.

وقال مدير العلاقات والإعلام في

المديرية العامة العميد حيدر كريم، إن

"الخطة

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