تراجع أسعار الذهب في الاسواق المحلية

2021/09/23 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الخميس، في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍ ‍‍شارع النهر في العاصمة ‍ ‍‍بغداد للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 360 الف دينار، بعد ان سجلت 363 الف دينار يوم امس الاربعاء، فيما بلغ سعر الشراء 355 الفاً.

وشهد سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفاضا ايضا عند 330 الف دينار، بعد ان سجل 333 الف دينار يوم امس الاربعاء، في حين بلغ سعر الشراء 325 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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