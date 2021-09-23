شركة أرابتك تعلن تفاصيل مشروع مدينة الصدر الثانية وعدد وحداته السكنية

2021/09/23 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت مجموعة شركات "أرابتك جردانا"، الخميس، عن تفاصيل مشروع مدينة الصدر الثانية، وفيما أكدت، أنه من اهم مشاريع محو العشوائيات، أشارت، الى أن المشروع سيضم 190 ألف وحدة سكنية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "أرابتك جردانا" حمزة عواد في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مدينة الصدر الثانية من أهم المشاريع لمحو العشوائيات في بغداد، وتكون امتداداً لمدينة الصدر رقم واحد، لتحسين مستويات الحياة والمعيشة وحل أزمة السكن".

وأضاف عواد، أن "المشروع يتضمن 190 ألف وحدة سكنية وسيتم تنفيذه على مدى سبع سنوات، وسيبدأ خلال أول سنة إسكان ما لا يقل عن ألف عائلة".

ونوه بأن "العمل سيبدأ أولاً بتصميم الهيكل التنظيمي والمخطط التنظيمي للمشروع والبنية التحتية بشكل كامل ومن ثم تصميم المساكن".

وبين عواد أن "الأرض المخصصة للمشروع بالقرب من مدينة الصدر رقم واحد ومساحتها تقريباً 15 كم"، مشيراً إلى أن"المشروع هو تحالف شركات عراقية وأردنية لإنجاز العمل بشكل كامل، وشركتنا هي ستقوم بالجزء الأكبر من أعمال التصميم والبناء الذي سيكون عمودياً".

وأعلن أمين بغداد علاء معن، امس الأربعاء، إحالة عقد بناء مدينة الصدر الثانية إلى تحالف شركتي (اتحاد المستشارين الأردني وشركة ارابتك العراقية ـ الإماراتية)، مبيناً، أن المشروع طويل الأمد ويستمر سبع سنوات.

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