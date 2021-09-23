الاحوال المدنية تصدر توجيها بشأن تسليم البطاقات الوطنية للمواطنين

2021/09/23 | 14:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا القرار جاء من اجل الاسراع في تسليم البطاقات للمواطنين للمعاملات المنجزة.

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