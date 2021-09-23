المنافذ الحدودية: ضبط أختام مزورة في ميناء أم قصر الشمالي

2021/09/23 | 14:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط أختام مزورة في ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة، انها “مستمرة في التصدي لجميع محاولات الغش والتلاعب والتزوير، حيث تم ضبط مجموعة من الأختام المزورة بأسم دوائر مهمة عاملة في المنافذ مخبأة داخل كرفان قديم ومتروك”.واوضح، ان “عملية الضبط تمت بناء على المعلومات الواردة من […]

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