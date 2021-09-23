2021/09/23 | 14:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، قرب موعد إرسال الوجبة الثانية من أوراق الإقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة الى جميع المحافظات العراقية.وقالت المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متى ستصل أوراق الاقتراع للمحافظات..



المفوضية تجيب المركز الخبري الوطني.

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