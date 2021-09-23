لكشف ملابسات إتهام شخص بقتل زوجته.. تشكيل مجلس تحقيق برئاسة مكافحة الإرهاب

2021/09/23 | 15:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمراً بتشكيل مجلس تحقيق برئاسة مدير عام مكافحة الإرهاب، لكشف ملابسات حادث إتهام شخص بقتل زوجته في محافظة بابل.وجاء في بيان لوزارة الداخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “للوقوف وكشف ملابسات اتهام شخص بقتل زوجته تبين أنها على قيد الحياة في محافظة بابل والوصول إلى …

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تشكيل مجلس تحقيق برئاسة مكافحة الإرهاب أولاً على النور نيوز.

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