موظفوا التسجيل العقاري يتعمدون عرقلة معاملات المواطنين وإرتفاع نسب الرشوة

2021/09/23 | 15:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالبت هيئة النزاهة، بسرعة تنفيذ مشروع البطاقة العقاريَّة وأتمتة ملفَّات التسجيل العقاريّ، في وقت كشفت عن نتائج استبانة قياس مدركات الرشوة بدوائره في بغداد والمحافظات.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان هيئة النزاهة أوصت، خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة في بغداد والمحافظات، …

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