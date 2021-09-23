الكاظمي يوجه بتقديم التسهيلات لوصول عائلة الطالب المصاب إلى موسكو

2021/09/23 | 15:07 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن السفير العراقي في روسيا عبد الرحمن حامد محمد الحسيني، اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتقدم التسهيلات لوصول عائلة الطالب المصاب إلى موسكو.وقال الحسيني في بيان، انه "تم السماح بزيارة الطالب الشهم عبدالله ميثم عبيد اليوم بعد اجراء عمليتين جراحيتين له".وقدم الحسيني الشكر لـ"رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي أمر بتقديم كافة التسهيلات لوصول عائلته الى موسكو"، مثمنا "الحكومة الروسية التي قدمت العناية الكبيرة له".

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