شاهد لحظة اشتعال النار بشعر ممثلة أمريكية حاولت إطفاء شموع عيد ميلادها

2021/09/23 | 15:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول احتفال الممثلة الأمريكية نيكول ريتشي بعيد ميلادها إلى حالة من الذعر عندما اشتعل شعرها بالخطأ وهي تحاول إطفاء الشموع.تقرير الزميلة، جين موس.

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