لجنة عراقية أردنية فرنسية تحضر لمؤتمر بغداد المقبل

2021/09/23 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، عن تشكيل لجنة

وزارية ثلاثيّة من وزراء خارجيَّة

العراق، والأردن، وفرنسا لإكمال

التحضيرات المُتعلقة بمُؤتمر بغداد

المقبل المُزمعُ عقده في العاصمة

الأردنيّة عمان.

وقالت الخارجية في

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