أمر جديد لوزير الداخلية بخصوص متهم بابل البريء

2021/09/23 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي،

الخميس، بتشكيل مجلس تحقيق برئاسة مدير

عام مكافحة الإرهاب، بخصوص متهم بابل

البريء.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحفي أن

"من أجل الوقوف وكشف ملابسات اتهام شخص

بقتل زوج

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