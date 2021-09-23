عدنان درجال ينسحب من الانتخابات البرلمانية المقبلة

2021/09/23 | 15:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد

الكرة عدنان درجال، الانسحاب من

الانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها

في تشرين الاول المقبل.

ونقلت مصادر اعلامية عن مصدر مقرب من

درجال قوله إن “وزير الشباب والرياضة

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