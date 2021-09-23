رئيس القضاء يستمع إلى المطالب بشأن معالجة قضايا الموقوفين والمحكومين والمطلوبين

2021/09/23 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

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التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بعدد من ممثلي قوى تشرين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن زيدان استمع إلى وجهة نظر ممثلي قوى تشرين فيما يخص مطالب القوى المكونة لملتقى تشرين وذلك لمعالجة قضايا الموقوفين والمحكومين والمطلوبين منهم للقضاء وسبل معالجتها وفق القانون.

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