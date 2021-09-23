2021/09/23 | 15:28 - المصدر: عين العراق

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الخميس 23 سبتمبر 2021 | 02:52 مساءً

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"لا توجد أزمة"..



وزارة النفط تكشف "سبب" شحة البنزين في محطات التعبئة ومعدل استهلاكه اليومي

عزت وزارة النفط، الخميس، شحة البنزين في بعض المحافظات إلى "زخم" الزيارة الأربعينية، فيما أشارت إلى استهلاك 27 مليون برميل منه خلال اليوم الواحد في العراق.

وقال مدير عام دائرة المنتوجات النفطية في الوزارة، حسين طالب، "لا توجد أزمة بنزين في المحافظات، لكن منذ يومين حصل انقطاع في تجهيز محطات الوقود بسبب زخم الزائرين المتوجيهن إلى كربلاء لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية، فحصل تأخير في التجهيز لساعات".

وأضاف، ان "البنزين متوفر، ومعدل الاستهلاك اليومي له في العراق هو 27 مليون برميل".

وتشهد محافظات عدة منذ يومين نقصاً في البنزين، ما أدى إلى وقوف طوابير طويلة أمام بعض محطات الوقود.

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