العمل تطلق راتب المعين المتفرغ في بغداد والمحافظات

2021/09/23 | 15:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت وزارة العمل، الخميس، المستفيدين من راتب المعين المتفرغ التوجه إلى منافذ الصرف الالكترونية لاستلام مستحقاتهم.

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وقال رئيس الهيئة احمد هادي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيلول 2021)، إن "الهيئة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ وبانتظار إشعار الصرف من المصارف (الرافدين، الرشيد، واشور)، مؤكدا التزام الهيئة بالتوقيتات التي حددتها سابقا لاطلاق راتب المعين المتفرغ في موعد اقصاه الـ ٢٥ من كل شهر".

وأضاف أن "الدفعة شملت اطلاق رواتب المستمرين سابقا بالاضافة إلى من اكمل إجراءات الشمول واصدار الماستركارد لعام ٢٠٢١".

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