الدنمارك تعلن موقفها من خلاف الغواصات بين باريس وواشنطن

2021/09/23 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، في مقابلة صحفية إنها تريد التحذير من تحويل "التحديات الملموسة، التي ستظل قائمة دائما بين الحلفاء، إلى شيء لا ينبغي أن تكون عليه".

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