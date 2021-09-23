الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الصراع في ميانمار “قبل فوات الأوان”

2021/09/23 | 15:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الخميس، من كارثة في ظل الحكم العسكري في ميانمار، وحثت المجتمع الدولي على بذل المزيد للحد من تصاعد الصراع الدائر هناك.

وقالت باشيليت في بيان: “العواقب على البلد ستكون صعبة ومأساوية… والعواقب في المنطقة قد تكون كبيرة كذلك”.

وأضافت “على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لاستعادة الديمقراطية ومنع اتساع الصراع قبل فوات الأوان”.

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