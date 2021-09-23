مباحثات بين العراق وسوريا في نيويورك

2021/09/23 | 15:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحّاف، الخميس، إجراء مباحثات بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السوري فيصل المقداد، على هامش أعمال دورة الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك.

وذكر الصحاف في بيان، 23 أيلول/سبتمبر، أنّ "الوزيران بحثا العلاقات الثنائَّية، وفتح آفاق جديدة للعمل المُشترَك، إضافةً إلى استعراض مُجمَل التطوُّرات التي تشهدها المنطقة العربيَّة، والإقليميَّة، والدوليَّة".

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