اطلاق رواتب هذه الشريحة من المواطنين

2021/09/23 | 15:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، رواتب المعين المتفرغ، داعية المستفيدين للتوجه لمنافذ الصرف الالكترونية لاستلام مستحقاتهم.

وقال رئيس الهيئة احمد هادي بنيه في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (23 ايلول 2021)، ان "الهيئة اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق راتب المعين المتفرغ وبانتظار إشعار الصرف من المصارف ( الرافدين، والرشيد، واشور)"، مؤكدا "التزام الهيئة بالتوقيتات التي حددتها سابقا لاطلاق راتب المعين المتفرغ في موعد اقصاه الـ25 من كل شهر".

وبين رئيس الهيئة ان "الدفعة شملت اطلاق رواتب المستمرين سابقا بالاضافة الى من اكمل اجراءات الشمول واصدار الماستركارد لعام 2021".

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