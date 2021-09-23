كم بلغت نسبة الرشوة في دوائر التسجيل العقاري في كربلاء وبقية المحافظات ؟ .. النزاهة تنشر النتائج

2021/09/23 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الخميس، بسرعة تنفيذ مشروع البطاقة

العقاريَّة وأتمتة ملفَّات التسجيل

العقاريّ، فيما كشفت عن نتائج استبانة

قياس مدركات الرشوة بدوائره في بغداد

والمحافظات.

الهيئة أوص

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