الاعدام شنقا حتى الموت لقاتل المعلمة

2021/09/23 | 15:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات القادسية حكما

بالاعدام شنقا حتى الموت على مدان عن

جريمة قتله المعلمة مريم في قضاء السدير

قبل عدة أشهر.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى في بيان، أن "محكمة الجنايات

أصدرت حك

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