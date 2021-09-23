وزير الخارجية: العراق يعمل لعودة سوريا الى شغل مقعدها بالجامعة العربيَّة

2021/09/23 | 15:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، ان العراق يعمل على عودة سوريا الى شغل مقعدها بالجامعة العربيَّة، فيما اكد وزير الخارجية السورية فيصل المقداد ان العراق فرض نفسه في قضايا المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى اليوم الأربعاء، وزير الخارجيَّة السوريّ فيصل المقداد، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك"، مبينا انه "جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائـيَّة، وفتح آفاق جديدة للعمل المُشترَك، إضافةً إلى استعراض مُجمَل التطوُّرات التي تشهدها المنطقة العربيَّة، والإقليميَّة، والدوليَّة".

واكد حسين أنَّ "استقرار سوريا يهم العراق"، مشيرا الى ان "الوضع الأمنيّ الغير مُستقر وتواجد إرهابيّ داعش وغيرها من المُنظمات الإرهابيّة في سوريا هو تهديد أيضا، لأستقرار وأمن العراق".

وتابع أن "العراق يستمر في جُهُوده لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربيَّة".

من جانبه، أكد وزير الخارجيَّة السوري فيصل المقداد "حرصه على تفعيل العلاقات الثنائـيَّة في المجالات كافة، وتكثيف الحوارات السياسيَّة بين البلدين"، موضِحاً ان "الانتصارات التي تحققت على الإرهاب في سوريا، والعراق هي انتصارات مُشترَكة".

وذكر أنَّ "العراق اليوم فرض نفسه في قضايا المنطقة، وعلينا الاستمرار بالعمل معاً؛ لحفظ الأمن، والاستقرار، ومُواجَهة التحدِّيات التي تواجه المنطقة"، مُشِيداً بـ"الجُهُود الكبيرة التي بذلها العراق، ووزارة الخارجيَّة العراقـيَّة في الفترة الماضية تجاه سوريا، والقضايا العربيَّة، والإقليميَّة، والدوليَّة".

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