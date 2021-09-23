النزاهة: المباحثات مستمرة لحسم ملف الأموال المهرَّبة

2021/09/23 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن مجمل الأموال المستردَّة من الدول، فيما أشارت الى أن المباحثات مستمرة لحسم ملف الأموال المهرَّبة.وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة معتز فيصل […]

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