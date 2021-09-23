التغير المناخي لن ينتظر الطائرات الكهربائية.. الوقود المستدام قد يكون حلا

2021/09/23 | 16:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت أكثر من 50 شركة تعمل في قطاع الطيران والنفط وغيرها، من بينها شركات دلتا وبي بي - BP وبوينغ، باستبدال 10% من إمدادات وقود الطائرات في العالم بالوقود المستدام sustainable aviation fuel (SAF) بحلول 2030.

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