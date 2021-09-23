تزامنا مع الزيارة.. كربلاء تصدر توجيها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية (فيديو)

2021/09/23 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب محافظ كربلاء علي الميالي،

اليوم الخميس، بأعتقال كل من يتلاعب

بالاسعار من اصحاب البقالة في المحافظة.

وقال المكتب الاعلامي لنائب محافظ

كربلاء في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الاخير اجرى ز

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