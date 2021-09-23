درجال والغزي يبحثان مشروع

2021/09/23 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الامين العام لمجلس الوزراء حميد

الغزي مع وزير الشباب والرياضة عدنان

درجال، اليوم الخميس، مشروع "البطل

الأولمبي".

وذكرت الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"الأمين ال

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