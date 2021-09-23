الداحلية: تشكيل مجلس تحقيقي بقضية المتهم البريء في بابل

2021/09/23 | 16:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجَّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، بتشكيل مجلس تحقيقي بقضية المتهم البريء في بابل.وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن “وزير الداخلية وجَّه بتشكيل مجلس تحقيق من أجل الوقوف وكشف ملابسات اتهام شخص بقتل زوجته تبين أنها على قيد الحياة في محافظة بابل والوصول إلى الحقائق التفصيلية عن الموضوع ووفقاً لأحكام المادة (6) من […]

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