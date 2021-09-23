الغزي يبحث مع الأمم المتحدة مشاريع إعادة الاستقرار بالمناطق المحررة

2021/09/23 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP)، زينة أحمد، مشاريع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، بحث مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق (UNDP) زينة أحمد، المشاريع المنجزة والمستقبلية لإعادة جهد الاستقرار في المناطق المحررة".

وأشاد الغزي بـ"جهد البرنامج الداعم للعراق، بالتنسيق مع الدول المانحة والمنظمات المحلية والدولية، فضلاً عن المشاريع المقرر تنفيذها في المحافظات الجنوبية، التي ستستهدف الكفاءات والطاقات الشبابية"، مشدداً على "ضرورة تحديد الأولويات للمشاريع التي سيتم تنفيذها".

فيما أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق أن "الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشاريع التي نفذها البرنامج في عدد من المحافظات، فضلاً عن وضع الأولويات للمستقبلية منها، والتي ستتم المباشرة بها خلال السنة المقبلة".

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