شاهد بالفيديو.. تقرير: مكتب انتخابات البصرة ينهي "المحاكاة الاخيرة"استعداداً لانتخابات المقبلة #المربد



شاهد بالفيديو.. تقرير: مكتب انتخابات البصرة ينهي
2021/09/23 | 16:25 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 71qAehrL_Rc

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