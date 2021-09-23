2021/09/23 | 16:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، إن “الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموقف الوبائي..



تسجيل 44 وفاة و2953 إصابة جديدة المركز الخبري الوطني.

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