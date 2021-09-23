خانات فكريّة ثلاث - حسن مدن

2021/09/23 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن تحت الوقع المدوي لهزيمة حزيران 1967، كتب عبدالله العروي كتابه: «الإيديولوجية العربية المعاصرة».



والحق أن تلك الهزيمة، على فداحتها، غدت مجرد واحدة من سلسلة هزائم ونكبات تلتها، لا تقل عنها فدحاً، إن لم تبزها، ولكنها، على أي حال، شكلت الانعطافة الأولى نحو مسلسل الهزائم ذاك.سعى العروي لتقصي جذور الأزمة في العالم العربي، وهي أزمة سابقة لهزيمة حزيران، بل لعل تلك الهزيمة نتيجة من نتائجها، وكونه م ......





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