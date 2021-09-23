حكايتي مع الدموع السياسية - شوقية عروق منصور

2021/09/23 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور عندما رأيت نظرات الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري وهما في حالة اصفرار وذهول، والفضائيات الإسرائيلية والعربية والعالمية تنقل خبر اعتقالهما بفخر وأضواء القوة ترعد فوق عضلات الاحتلال، شعرت أن زلزال القهر لم يحطم أحلام الهروب والتخلص من السجن فقط ، بل تم اغتيال طيور الحرية التي كانت تحلق فوق سماء الوطن..



وبكيت بصمت ..



وكرت مسبحة الاعتقال و بكيت بصوت عال وشتمت عندما اعتقل " زكريا الزبيدي" و " محمد ......





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