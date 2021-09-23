ملابس النساء.. إطلاق سراح متهم بالاغتصاب بكفالة غريبة

2021/09/23 | 16:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيتعين على لالان كومار البالغ 20 عاما، شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة ستة أشهر لملابس نحو ألفي امرأة في قرية ماجهور بولاية بيهار، بموجب الحكم الصادر الأربعاء.

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