مسؤول عراقي يتسنم منصبين في آن واحد ويطمح بالثالثة.. فمن هو؟

2021/09/23 | 16:36 - المصدر: NRT عربية

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تمكن النجم الدولي السابق عدنان درجال من تسجيل هدفين في الساحة السياسية والرياضية بعد تسنمه منصب وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بفوزه في الانتخابات متفوقا على منافسه شرار حيدر، ولم يكتفي درجال بهذه المناصب ورشح نفسه لعضوية البرلمان العراقي عن العاصمة بغداد، ليدخل بذلك دائرة التساؤلات والانتقادات الشعبية.

وفي خطوة مفاجاة قرر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الخميس، الانسحاب من خوض الانتخابات المبكرة البرلمانية المقبلة.

وبحسب مصدر مطلع، لـ NRT عربية (23 ايلول 2021)، فان "الانسحاب من الترشح وخوض الانتخابات النيابية المقبلة جاء بتوجيه حكومي".

الناحية القانونية

وعن الموقف القانوني بالجمع بين منصبين تحدث الخبير علي التميمي انه "حسب المادة 49 من الدستور العراقي، لايمكن الجمع بين منصب حكومي ومنصب اخر تشريفاتي، ولايمكن ان يرشح نفسة للبرلمان وهو وزير حالي،" مبينا يجب على درجال تقديم استقالته من الوزارة قبل الترشح للبرلمان."

ويقول التميمي لـNRT عربية ان "اتحاد الكرة ليست مؤسسة حكومية بل انها تعتبر منظمة مدنية شبيهة بنقابة المحاميين و المعلمين وغيرها..، وليس هناك نص قانوني يمنع الجمع بين منصب حكومي ومنصب تشريفي."

ويضيف التميمي "لايمكن ان تطبق مدونة السلوك الاخلاقي للفيفا في العراق لان لكل دولة قوانينها الداخلية الخاصة بها.

الطريق الى اتحاد الكرة

و في مايو/ آيار 2020، تم تعيين عدنان درجال وزيرا للشباب والرياضة في العراق، قبل أن يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة، وينجح في الحصول على مقعد الرئاسة باكتساح.

وحصل عدنان درجال (61 عاما) على 48 صوتا في الانتخابات، مقابل 16 صوتا فقط حصدها منافسه شرار حيدر، وفقا لما أعلن عنه الحساب الرسمي للاتحاد.

وحاول درجال الترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في 2018، غير أن اللوائح منعته من ذلك.

وقدم درجال دعوى قضائية ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق، ليتقدم باستقالته في يناير/كانون الثاني 2020.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، منذ فبراير/شباط 2020، وتم تمديد عملها حتى سبتمبر/أيلول الجاري.

صخرة الدفاع

ويتمتع عدنان درجال بتاريخ حافل في ملاعب كرة القدم، منذ أن بدأ مسيرته كلاعب في قلب الدفاع مع فريق الزوراء عام 1977.

واستمر درجال مع فريق الزوراء 3 سنوات، حصل معه خلالها على لقب الدوري العراقي للمرة الأولى في مسيرته عام 1979، قبل الانتقال إلى الطلبة في 1980.

4سنوات قضاها درجال مع فريق الطلبة، قاد فيها الفريق للحصول على لقب الدوري العراقي مرتين متتاليتين، عامي 1981 و1982.

وفي 1984، انتقل درجال إلى نادي الرشيد، والذي مكث معه 6 سنوات حتى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عام 1990

مسيرة درجال كانت مميزة على مستوى المنتخبات أيضا، حيث كان عدنان درجال من أبرز لاعبي المنتخب العراقي في حقبة الثمانينيات.

بعد اعتزاله كرة القدم في 1990، اتجه عدنان درجال إلى مجال التدريب، وتحديدا من بوابة نادي الكرخ الذي ظل معه بين عامي 1991 و1992.

وفي 1992، انتقل عدنان درجال إلى تدريب منتخب العراق، وظل معه حتى عام 1993، لينتقل إلى تدريب نادي القوة الجوية.

عام وحيد قضاه درجال في قيادة القوة الجوية، قبل الانتقال إلى الدوري القطري، والذي درب فيه عدة أندية مثل الوكرة والعربي، قبل أن يتجه إلى العمل الإداري.

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