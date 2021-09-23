2021/09/23 | 16:43 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يشدد على ضرورة تنفيذ خطة الاربعينية بكل دقة وحرص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/23 | 16:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشدد على ضرورة تنفيذ خطة الاربعينية بكل دقة وحرص) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشدد على ضرورة تنفيذ خطة الاربعينية بكل دقة وحرص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).