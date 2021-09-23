مسلسل الأكشن- كوميدي يتواصل بين محمد هنيدي وفاندام

2021/09/23 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الفنّان المصري محمد هنيدي رسالة جديدة لنجم أفلام الحركة البلجيكي جان كلود فاندام، أعرب فيها عن تقديره له، ووصفه بالـ "الأسطورة"، لكنه واصل تحديه، بعد أن دعاه مؤخرًا لنزالٍ قتالي عند سفح الأهرام.

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